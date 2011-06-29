Наша Вера Засулич, или Кого еще убьет «запах газа»

Прежде, чем сравнить (а так просится на кончик пера) нынешний суд над Юлией Тимошенко с делом Веры Засулич, которая в позапрошлом веке стреляла в Санкт-Петербургского обер-полицмейстера генерала Трепова, я бы напомнил читателю известную цитату классика о том, что история повторяется дважды – сначала, как трагедия, а затем как фарс.

Тем не менее, процитирую воспоминания выдающегося юриста царской России Анатолия Федоровича Кони, который был судьей на этом громком процессе, в котором, как известно, присяжные оправдали террористку. После оправдательного приговора, писал Кони в своих записках: «в обществе образовалось два взаимно противоположных взгляда, проводимых со страстностью и нетерпимостью, давно невиданными. Для одних дело Засулич было вполне правильным выражением политического настроения общества, и в этом состояла его высота и целесообразность. Для других это решение было правлением революционных страстей и начавшегося разложения государственного порядка».

Хотелось бы верить, что суд над Тимошенко не разрушит украинскую государственность. Но если убрать «дурные народные политические страсти», сумасшедших пожилых женщин вокруг «газовой принцессы», которые стремятся занять место бедной Бабы Параски, то вполне очевидно, что начавшийся суд над экс-премьером может стать королевским подарком народу Украины, каждому из нас, независимо от цвета кожи, национальности, мировоззрения, политических пристрастий и имущественного положения.

Постараюсь объяснить свой оптимизм.

По мнению автора этих строк, нынешний процесс может сделать торговлю газом прозрачным актом товаро-денежных отношений Украины и России, а не тайным (до мистики) произволом, позволяющим респектабельным ворам всех цветов украинской политической элиты, залазить в карманы украинских обывателей. То есть тех, кого наша компрадорская буржуазия презирает, считает тупой скотиной, быдлом, толпой, в лучшем случае офисным планктоном.

Почему это так важно?

Товар под названием «газ из Российской Федерации» является главным дестабилизирующим фактором не только межгосударственных украинско-российских отношений, но всей внутриполитической жизни украинского общества. Для России газ – едва ли не единственный инструмент воскресить «старый и добрый» СССР с центром в Москве, а для Киева российский газ – не мифическое, а реальное, материализованное золото гетмана Полуботка, «неограниченный кредит» для наших многочисленных (без рода и племени) украинских Монте Кристо.

Снова таки, почему? Знаете ли Вы, читатель, что «все богатые люди в Украине разбогатели, продавая российский газ»? Эта истина принадлежит не автору этих строк, а великому комбинатору и авантюристу новейшего украинского времени, нашему с вами современнику Игорю Бакаю. Тому самому, который увез с собой в Россию большую часть того самого золота гетмана Полуботка, о котором, во снах и наяву, мечтаем мы, украинцы. Поверьте, Игорь Бакай знал тайны того, как из российского газа на территории Украины делают золотые слитки, звонкую монету.

О разрушающей и могучей силе российского газа во время моей работы в Москве в качестве «резидента украинских спецслужб» (так говорили мои недруги) рассказывали мне президенты и министры, банкиры и бизнесмены, дипломаты и генералы, экономисты, эксперты, советники, всезнающие журналисты и пресс-секретари.

Все без исключения первые лица украинского государства, президенты и премьер-министры Украины, политики пришли на политический Олимп или удержались во власти, уничтожали своих политических противников или обогащали своих друзей, только благодаря непрозрачным схемам торговли газом на внутренним украинском рынке. Весь остальной бизнес вторичен и не приносит, как писал Маркс, 300 процентов прибыли.

От всех украинских олигархов (металлургических, химических и прочих) дурно воняет газом. Эти милые зверята выросли, окрепли и превратились в алчных скотов, потому что их такими сделал газ. По словам того же Бакая «восемьдесят процентов народных депутатов Верховной Рады Украины» «окормляются» также благодаря российским углеводородам, естественно и сопутствующим газу и нефти товарам и услугами.

Другими словами, можно утверждать, что история украинской независимости - это ни что иное, как история борьбы за место стать первым у газового вентиля на государственной границе России и Украины. Кроме того, жизнь миллионов людей, граждан Украины, их благополучие или просто «кусок хлеба» зависит и определяется газовой трубой из России.

И вот, наконец, суд над Юлией Тимошенко! Пришел звездный час, спустилась на Украину небесная благодать! Теперь мы узнаем все или почти все отнюдь не только о Тимошенко, но и многих других - кто в прошлом был нечист на руку, как воровал, какие были задействованы схемы, явки, банки, трубы, оффшоры. Осталось чуть-чуть подождать, и юный судья Киреев разберется в самых черных схемах, покажет всем нам, где воруют миллионы и как из «газовой пены» выходят украинские миллиардеры.

То есть, теперь, как подсказывает логика, судья, в качестве свидетелей должен вызвать в суд не только Тимошенко. Он должен вызвать всех бывших президентов и премьер-министров, привлечь многочисленных, честных и неподкупных экспертов из Украины, России, стран европейской демократии, исламских монархий, допросить, кроме собственно Тимошенко, еще пару тысяч украинских нуворишей.

А, иначе, что это будет за суд? Иначе, разве наступит в стране газовое царство добра и справедливости?

Вот, вчера, например, президент Виктор Янукович в Межгорье покритиковал своего главного оппонента Тимошенко. Мол, неправовыми методами, а политическими, защищает себя Юлия Владимировна. А что, разве есть транспарентные, прописанные в законах Украины правила торговли газом?

Словом, если мы увидим, что за Тимошенко позовут в суд и других газовых «принцев», значит, взялись за это дело серьезно. Если же этого не случится, ясно, что право здесь не работает. А работает лишь инстинкт самосохранения власти: убрать с политического поля возмутителя спокойствия с косой на голове. А свои пусть дальше работают. С газом, то есть.

P.S. Я хочу обратиться к судье Кирееву. И вслед за Бомарше повторить, что «я верю в вашу справедливость, хотя вы и представитель правосудия».

Когда начали показывать суд над Юлией Тимошенко, я с книжной полки взял томик мемуаров того самого А.Ф.Кони. Начитавшись до полуночи, заснул с тревожной мыслью. За 150 лет «судейские и прокурорские» так поглупели. Впечатление, что ни судья, ни прокуроры, ни адвокаты никогда не учились и ничего не знают. Ленивые, серые, бестолковые профаны! Стыдно за вас! А ведь могли обрести бессмертие и в старости рассказывать внукам о том, как освободили страну от воров. Эх, Киреев, Киреев!

Виктор Тимошенко