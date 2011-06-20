Большой пожар на Крещатике (фото)

Около 22.00 близ Майдана загорелось здание во дворе на улице Городецкого, сообщает блогер Елена Билозерска, добавляя, что "весь Крещатик затянуло дымом, и слышны какие-то взрывы".

По словам очевидцев, пламя "высотой с многоэтажный дом", затушили быстро. Однако долго оставался дым и много пожарных, "скорых" и милицейских машин.

Милиционер-ГАИшник сказал, что это хозяйственное здание - там взрывались баллоны с газом и трещал шифер на крыше. Сам двор, из которого валил густой дым, был оцеплен вооруженными, в т.ч. автоматами, милиционерами, внутрь никого не пускали.