Самый большой флаг Украины развернули возле парламента (фото)
02:03, 18 июня 2011Разное
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Акция против красного знамени
Участники акции держат самый большой флаг Украины во время сбора возле здания Верховной Рады Украины подписей против официального использования красного знамени.
В этот день Конституционный Суд Украины обнародовал решение, в котором отмечается, что использование Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины противоречит Конституции.
Фото Александра Сенько / УНИАН
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