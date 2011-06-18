Самый большой флаг Украины развернули возле парламента (фото)

Участники акции держат самый большой флаг Украины во время сбора возле здания Верховной Рады Украины подписей против официального использования красного знамени.

В этот день Конституционный Суд Украины обнародовал решение, в котором отмечается, что использование Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины противоречит Конституции.

Фото Александра Сенько / УНИАН