Женщины Саудовской Аравии начали борьбу за право водить машину

Жительницы Саудовской Аравии начали массовую кампанию против действующего в стране запрета на вождение автомобиля для женщин, сообщает Би-би-си.

Женщины сознательно, в нарушение закона, садятся за руль, проезжают по городским улицам, а потом оставляют сообщение об этом в социальных сетях, пытаясь привлечь в свои ряды как можно больше участников.

Кампания стала реакцией жительниц страны на задержание в прошлом месяце одной из женщин, опубликовавшей в интернете видеозапись, как она едет за рулем автомобиля.

Запрет на вождение для женщин является лишь одним из законодательных ограничений, действующих в Саудовской Аравии, где юриспруденция опирается на консервативное толкование положений ислама.