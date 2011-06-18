Женщины Саудовской Аравии начали борьбу за право водить машину
00:42, 18 июня 2011Разное
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Кампанию неповиновения ставят в интернет
Жительницы Саудовской Аравии начали массовую кампанию против действующего в стране запрета на вождение автомобиля для женщин, сообщает Би-би-си.
Женщины сознательно, в нарушение закона, садятся за руль, проезжают по городским улицам, а потом оставляют сообщение об этом в социальных сетях, пытаясь привлечь в свои ряды как можно больше участников.
Кампания стала реакцией жительниц страны на задержание в прошлом месяце одной из женщин, опубликовавшей в интернете видеозапись, как она едет за рулем автомобиля.
Запрет на вождение для женщин является лишь одним из законодательных ограничений, действующих в Саудовской Аравии, где юриспруденция опирается на консервативное толкование положений ислама.
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