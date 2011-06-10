В милиции уточняют, что взяли не того, о ком сообщили

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью задержали за взяточничество не руководителя Управления экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета, а его заместителя – начальника одного из отделов управления экологии.

Об этом сказал в интервью УНИАН заместитель начальника Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД в Одесской области Николай СЫЧ.

Н.СЫЧ добавил, что оговорился во время сегодняшнего брифинга в Одесской облгосаминистрации, отвечая на вопрос журналиста о причастности руководителя управления к зафиксированному правоохранителями факту взяточничества.

Вымогал и получил взятку от предпринимателя, который работает на коммунальном предприятии «Ланжерон», заместитель главного эколога Одессы, отметил Н.СЫЧ.

В то же время он подтвердил сказанное на брифинге, что всего на протяжении года в регионе «составлены 518 протоколов о коррупции на 219 представителей органов местного самоуправления, в частности, на 11 чиновников Одесской облгосадминистрации».