Шутка Медведева спровоцировала бурные «овощные» фантазии

Сегодняшние сообщения в российских СМИ о саммите в Нижнем Новгороде Россия – ЕС навели на размышления, которые, на первый взгляд, могут показаться сродни первоапрельской шутке, правда, очень злой.

А поводом стало то, что Россия, которая так долго пытается вступить во Всемирную торговую организацию, получила вполне обнадеживающий ответ – все может состояться до конца текущего года, и даже Таможенный союз не станет тому препятствием (хотя ранее он был камнем преткновения для ЕС в данном вопросе). Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на пресс-конференции по итогам саммита. Причем все предшествующие сказанному сообщения касались овощной проблеме. Как известно, Россия 2 июня ввела эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из всех стран Евросоюза из-за блуждающей по Европе бактерии Escherichia coli, жертвами которой стали 30 человек. Почти все они жили в Германии, только один заболевший умер в Швеции после посещения ФРГ. А по данным Института Роберта Коха, всего в этой западной стране зафиксировано 2648 случаев инфекции E. Coli.

Источник заражения пока не выявлен.

Последняя версия – пророщенные бобы.

А теперь, представьте, что вам очень нужно влезть туда, куда вас категорически не пускают, зная, что при любом раскладе перед носом всегда увидишь «советский кукиш». Как поступить? Просто, берем и заражаем нескольких немцев инфекцией. А люди, привыкшие к порядку и чистоте, абсолютно доверяющие своим торговым точкам и санитарным службам, конечно, встревожатся не на шутку. Буча примет всеевропейский масштаб. Убытки миллиардные. При этом деньги и амбиции у нас всегда на первом месте. Разве может с этим сравниться пара-тройка человеческих смертей? Ну не рассчитали немного дозу… Получив ожидаемый скандал, вводим эмбарго, которое Брюссель довело до истерики. Бюджет ЕС, как известно, сейчас не в том состоянии, чтобы компенсировать убытки сельхозпроизводителям, особенно в таком размере. После нескольких недель чистки европейского желудка можно встречать на своей территории замученных карантином гостей из ЕС во всеоружие. Есть даже повод пошутить.

Именно так и сделал президент РФ Дмитрий Медведев. Отвечая на вопрос журналистов, какие овощи входили в меню участников саммита в Нижнем Новгороде, он сказал: "Да, мы ели овощи и вчера (во время неформального ужина), и сегодня (на рабочем завтраке). В меню были помидоры, причем разные. Откуда – не знаю, но поживем-увидим".

А, как говорится, Бог участникам переговоров послал, по словам пресс-секретаря президента РФ, на неформальный ужин – на выбор мясо или черную треску, а также салат из камчатского краба, на рабочий завтрак – салат из пяти видов помидор.

Уж не знаю, что конкретно ел каждый из членов европейской делегации, но итог на лицо – пустим туда, куда хотели, а вы нам откройте границы. Хорошо, говорим, откроем, но только частично. Подождем, когда для окончательного решения дозреете. И флеш в СМИ – Россия разрешит ввоз отдельных овощей из конкретных стран ЕС.

Конечно, бурная фантазия. Но ее можно развить.

Ситуация на Ближнем Востоке, а именно в этом регионе расположены лидеры мирового нефтяного рынка, трясет мир уже не один месяц. Цены на черное золото растут, и конца пока не видно. Да и как же не спровоцировать такой подъем после продолжительного падения на фоне кризиса? А ведь именно нефть толкает цену газа вверх. А у нас новые трубопроводы, их же нужно отбить. Да и царский трон не за горами. Таможенный союз состоялся, сейчас Беларусь дожмем до конца, а следом и Украина попадет в мясорубку. Ее и так предупредили, что газ ей обойдется к концу года в 500 долларов за тысячу кубов. Пусть подумает хорошенько, нужно ли упираться и не соглашаться на «дружеское сотрудничество». А времени у нее слишком мало, мы ведь уже все подсчитали, и руки чешутся от нетерпежа надеть имперскую корону…

Звучит как шутка. Но, как известно, в каждой шутке только доля шутки…

Нана Черная