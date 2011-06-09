Кличко отказался от памятника себе и брату

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма не поддержала инициативу установить прижизненный памятник братьям Кличко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комиссии Александра БРИГИНЦА.

«Накануне заседания, где должен был рассматриваться вопрос об установлении памятника братьям КЛИЧКО, в комиссию обратился Виталий КЛИЧКО с просьбой не устанавливать ему и брату прижизненный памятник. При этом он ссылался на то, что в городе достаточно других важных проблем, которые нужно решать», - рассказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат сообщил, что члены комиссии учли обращение Виталия КЛИЧКО, и не поддержали инициаторов установки памятника.

«Надеюсь, уже готовый памятник не пропадет. Возможно, его установят в другой стране или другом городе. Возможно, его купит кто-то из богатых фанатов братьев КЛИЧКО и установит у себя в резиденции. Во всяком случае, мы надеемся, что работа скульптора не пропадет зря», - подытожил А.БРИГИНЕЦ.