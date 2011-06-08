В Крыму в ДТП погибли женщина с ребенком
13:33, 08 июня 2011Разное
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Автомобиль врезался в мопед
В Крыму в результате столкновения автомобиля с мопедом погибли женщина и ребенок.
Авария произошла вечером 7 июня в Красногвардейском районе, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления ГАИ.
Водитель автомобиля «Митсубиси» совершил столкновение с мопедом «Хонда» под управлением женщины, которая выехала со второстепенной на главную дорогу справа». Погибли водитель мопеда и ее пассажир - мальчик.
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