Москаль: возобновление постов ГАИ - глупость и имитация реформ

Народный депутат Украины от блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ считает, что решение Министерства внутренних дел о возобновлении деятельности ликвидированных несколько лет назад стационарных постов Госавтоинспекции противоречит Европейской конвенции о дорожном движении.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой партии "Народная самооборона" комментарии Г.МОСКАЛЯ.

«Этот шаг - возвращение милиции к советскому прошлому», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

По его словам, возобновление таких постов - “это глупость и имитация реформ МВД, которой дурят население".

По убеждению депутата, “вместо подобных стационарных постов соответствующей техникой должны быть оборудованы автомобили ГАИ, чтобы во время движения проверять, не находится ли та или иная машина в розыске, и не имеет ли фальшивых номеров".

Депутат напомнил, что после закрытия постов ГАИ большинство из них было распродано или перепрофилировано под автосервис или кафе, а от некоторых только фундаменты остались. “А теперь везде ставят пластиковые окна и двери, крышу покрывают металлочерепицей, иногда пост выглядит лучше, чем имение в Конче-Заспе. Посчитал ли кто-то, сколько средств МВД на это потратило?" - отметил Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ заявил, что Госавтоинспекция планирует возобновить работу стационарных постов дорожно-патрульной службы (ДПС), оборудовав их современными стационарными системами «Видеоконтроль» и «Арена», с помощью которых можно в режиме реального времени выявлять водителей, которые превысили скорость, лишены прав на управление автомобилями, а также транспортные средства, которые находятся в розыске.

Сегодня, 7 июня, газета "КоммерсантЪ-Украина" сообщила, что в Украине вступил в силу приказ МВД о возобновлении работы стационарных постов дорожно-патрульной службы.

Согласно этому приказу, до 10 июня 34 пункта ДПС в 17 областях Украины и Киеве должны быть оснащены необходимым оборудованием и приступить к работе.

В частности, каждый пост должен располагать патрульным автомобилем, стационарной радиостанцией с громкоговорителем, телефоном, факсом, компьютером с доступом в интернет и установленными автоматическими информационно-поисковыми базами ГАИ, мобильным аппаратно-программным комплексом автоматического контроля за транспортными средствами. Помимо этого, посты должны быть оснащены средствами оказания первой медицинской помощи и принудительной остановки транспорта.

Издание напоминает, что стационарные посты ДПС впервые были ликвидированы в 2005 году по распоряжению Президента Виктора ЮЩЕНКО. Тогда глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО пояснил, что сотрудники ГАИ не помогают водителям, берут взятки, и назвал посты ДПС "пунктами машинного доения". В 2007 году министр внутренних дел Василий ЦУШКО восстановил работу стационарных постов, однако в 2008 году В.ЮЩЕНКО вновь их упразднил.

В ГАИ главной функцией стационарных постов ДПС считают практическую помощь участникам дорожного движения.