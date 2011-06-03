Слово "Бог" в гимне России неуместно

Госдума намерена рассмотреть в пятницу в первом чтении законопроект депутата от фракции КПРФ Бориса Кашина об изъятии из текста гимна России слова "Бог" как неуместного в светском государстве.

Автор законопроекта предлагает изменить текст государственного гимна, заменив в 12-й строке слова "хранимая Богом родная земля" на слова "хранимая нами родная земля".

Согласно Конституции, Российская Федерация - это светское государство и "никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако, документ вряд ли будет поддержан депутатами, замечает РИА "Новости", т.к. профильный комитет в своем официальном заключении рекомендовал законопроект отклонить: по российскому законодательству "внесение изменений в текст государственного гимна РФ допускается лишь в случае принятия новой редакции произведения".

Кроме того, правительство РФ также не поддерживает идею.