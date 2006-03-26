Завтра “Наша Украина” будет договариваться с “Регионами”?

Президент проголосовал на своем участке и сказал мудрые слова в телекамеры. Из них я почерпнула, что не позже чем завтра лидеры “Нашей Украины” и Партии регионов будут вызваны в секретариат для консультаций. А как иначе понимать слова Президента: “Консультации начнутся завтра в секретариате, будут рассматриваться разные комбинации”.

А комбинаций не так уже и много.

Первая: “Наша Украина” плюс Блок Юлии Тимошенко плюс Мороз.

Вторая: “Наша Украина” плюс Партия регионов.

Вряд ли Президент может представить себе какую-то третью комбинацию, скажем, “Регионы” плюс БЮТ.

Более мелкие силы, которые примкнут к каждой из комбинаций, я не учитываю.

Следовательно, самое интересное начнется не через неделю-две, как того некоторые ожидали, а буквально на следующий день после выборов.

Сгораю от нетерпения посмотреть на тех, кто останется за рамками парламентского большинства. Например, на олигархов из блока Юлии Тимошенко, которые все делали для того, чтобы приблизиться к нынешней власти, а не играть в оппозицию. Или на олигархов из “Регионов”, которые руководствовались теми же мотивами.

Оксана Охримчук, г. Киев