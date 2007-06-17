В США можно арендовать новую собаку, а в Японии сдать старую

В Нью-Йорке появится новая услуга - сдача собак напрокат. Об этом объявила одна из крупнейших американских систем, специализирующихся на собаководстве. Новая услуга рассчитана на тех, кто очень любит собак, но не может постоянно содержать пса по причине занятости либо из-за запрета собственников жилья.

Прокат обойдется недешево. Разовая прогулка - около 300 долларов, ежемесячный взнос - около 40 долларов плюс непосредственно арендная плата - до 30 долларов за выходной день или 20 долларов - за будний.

Член клуба собаководов-арендаторов должен будет пройти как минимум часовой тренинг с кинологом, который преподаст основные навыки общения с четвероногим другом.

Уже известны клички двух собак, предназначенных для "пилотного проката", - это лабрадор Джекпот и афганская борзая Руперт.

Первый в стране "дом престарелых" для собак открылся в Японии. Осуществить такой проект решили одна из компаний, производящих корма для животных, и ветеринарная клиника.

Содержание будет стоить хозяевам 98 тысяч иен в месяц (около 820 долларов). За эти деньги ему будет обеспечены уход, особая диета и круглосуточное наблюдение ветеринаров. В питомнике "работают" щенки, задача которых - играть со своими старшими товарищами и тем самым поддерживать в них бодрость духа и хорошую физическую форму.

В Японии, где сейчас наблюдается настоящий бум на домашних животных, несмотря на дороговизну их содержания, услуги в этой сфере пользуются большой популярностью. С трепетом относящиеся к своим любимцам японцы идут на все, чтобы продлить жизнь своим питомцам: сеансы ароматерапии, витаминное питание и даже акупунктуру. Авторы идеи "дома престарелых" для собак уверены, что их услуги будут пользоваться повышенным спросом.

По материалам СМИ