Сегодня вечером перекроют Крещатик

В связи с празднованием сегодня в Киеве на Майдане Незалежности Последнего звонка будет перекрыто движение автотранспорта по улице Крещатик на участке от улицы Городецкого до улицы Институтской с 20.00 до 24.00.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации об организации и проведении празднований в связи с завершением занятий в школах города, текст которого обнародован в муниципальной газете «Хрещатик».

Праздник организован по инициативе ООО «Таврійські ігри».

Как сообщал УНИАН, сегодня в столичных школах отмечают свято Последнего звонка, а уже 30 мая выпускники во время торжественного собрания получат документы о полном общем среднем образовании.