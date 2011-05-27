Сегодня вечером перекроют Крещатик
10:53, 27 мая 2011Разное
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Последний звонок
В связи с празднованием сегодня в Киеве на Майдане Незалежности Последнего звонка будет перекрыто движение автотранспорта по улице Крещатик на участке от улицы Городецкого до улицы Институтской с 20.00 до 24.00.
Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации об организации и проведении празднований в связи с завершением занятий в школах города, текст которого обнародован в муниципальной газете «Хрещатик».
Праздник организован по инициативе ООО «Таврійські ігри».
Как сообщал УНИАН, сегодня в столичных школах отмечают свято Последнего звонка, а уже 30 мая выпускники во время торжественного собрания получат документы о полном общем среднем образовании.
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