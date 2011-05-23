Женщины Саудовской Аравии борются за право водить машину

Арестована Маналь аль-Шариф, активистка движения за право женщин Саудовской Аравии водить машину.

Как сообщила ее коллега по движению, Маналь арестована всего через несколько дней после того, как она разместила в интернете восьмиминутный клип, на котором она ведет машину в городе Хобаре на востоке страны. Уже зафиксировано более полумиллиона просмотров этого клипа.

Полиция освободила активистку через несколько часов, однако на каких условиях – неизвестно.

Саудовская Аравия – единственная в мире страна, где женщинам, в том числе иностранкам, запрещено водить машину.