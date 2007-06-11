Господа, не дайте рухнуть рынку недвижимости!

Мнение

Отмечаю, что в последнее время моя голова оказывается забитой разными схемами. Это в основном расчеты, связанные с моим скромным уголком обитания в столичном микрорайоне Березняки, где я хочу продать свою двухкомнатную квартиру. После чего на вырученные деньги собираюсь купить «трешку» все на тех же Березняках. Плюс, конечно, доплата, плюс кредит. И вместо того чтобы заниматься планировкой нового жилья, мой мозг мучительно выстраивает днем и ночью схемы каких-то выплат, занимает деньги у родственников. Серое вещество мысленно продает мою машину, вкладывает средства в недвижимость, что-то вычитает, что-то приплюсовывает, до изнеможения изучает прайсы…

Самое страшное в данной ситуации – неопределенность. Совершенно ясно, что цены на жилье в Киеве, как в других больших городах, завышены, причем нереально. Например, недавно Антимонопольный комитет Украины выявил, что они завышены в несколько раз, а реальная себестоимость квадратного метра составляет около 500 долларов. Цены на киевские квартиры почти на треть выше, чем на аналогичный товар в Берлине и многих других городах Европы. И здесь я не буду лишний раз муссировать тему о том, во сколько раз мы переплачиваем за заплеванные подъезды, постоянные отключения горячей воды и прочие «прелести» нашего жилья. Лучше давайте сразу скажем, что они скоро заметно упадут. Как недавно упали они в Америке, в Испании и даже в Москве, где наблюдалась подобная картина.

Уже сейчас столичные риэлторы оказались разделенными на сторонников снижения цен и тех, кто хочет состричь купоны на их повышении. Первые не желают резких перепадов. Собираясь работать спокойно и цивилизованно, они готовы мягко снизить стоимость жилья, вторые из последних сил накручивают их. Они подают людям информацию чуть ли не апокалиптического характера, мол, не расслабляйтесь, цены будут расти еще пять-семь лет. Оправдывая рост цен, риэлторы-беспредельщики приводят самые фантастические аргументы. Недавно прочитал, что прекращение роста цен на жилье и его аренду связано с политическим кризисом, а это, в свою очередь, приводит к тому, что рабочие, «заробитчане», опасаются ехать в Киев. В статье радостно сообщается, что кризис скоро закончится, и это неизменно приведет к оживлению рынка, ну, и как следствие - росту цен на жилье. Аренда тоже подорожает: рабочие перестанут бояться и ломанутся в Киев.

Полный бред, конечно. Во-первых, кто сказал, что кризис закончится, господа? Ведь если выборы состоятся осенью, то он до осени и продлится. Однако то, что он прекратится после них, еще не факт, во всяком случае, прошлые выборы не поставили точку в политическом кризисе, скорее, приходится говорить о многоточии. Да и не влияют подобные политические процессы на рынок недвижимости. Утверждать обратное также абсурдно, как говорить, что рабочие боятся ехать в столицу из-за митингов и демонстраций. Да уж, жить по пять человек в одной гостинке они не боятся, а политического кризиса испугались.

Похоже, подобные сказки мы услышим еще неоднократно, несмотря на их полную нелепость. Ведь есть те, кому это выгодно, и мне это хорошо известно, так как пришло время сказать главное: я сам работаю в одной из риэлторских фирм. Мой доход напрямую связан с ценами на жилье, и поэтому у меня в голове так активно роятся все эти схемы – в расчеты, связанные с покупкой «трешки» на Березняках, вторгается все, что творится на рынке недвижимости в целом. Всю подноготную, связанную с этим процессом, я не имею права раскрывать, сообщу только, что как сотруднику агентства мне выгодно взвинчивание цен, как простому покупателю и даже продавцу – нет.

И сегодня наступил момент выбора - с кем я: со спекулянтами или с простыми потребителями. Я выбираю второе, ведь нас больше, и мы составляем народ Украины (уж простите за пафос, вырвалось). Потому я бы хотел обратиться к своим коллегам-риэлторам: давайте-ка не будем больше дурить людей, давайте скажем им правду – сколько реально стоит то, что мы продаем втридорога. И давайте все вместе мягко снизим цены на жилье, иначе рынок ожидает крах, а это невыгодно нам же самим, если мы хотим и работать здесь и дальше.

Ю.П.