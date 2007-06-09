Российское гостеприимство... – Большое спасибо! Уже накушались

Украинцы, приезжайте в Россию! Если в Москве давно уже заждались родственники или вы не один год собирались на экскурсию в северную столицу России, посетить музеи, сфотографироваться на фоне Кремля, “добром пожалуйте!” Вас ожидают удобные залы аэропортов Пулково и Шереметьево, уютная ночь в районном Брянском отделении милиции.

Российское гостеприимство... Почему меня уже 10 лет приглашают в гости в Федерацию, но я и до сих пор не собираюсь. Видно, потому, что милиция в московском метро всегда пожелает “приятного отдыха”, а еще раньше российские пограничники среди ночи попросят перетрясти вещи, и это – если они еще будут в хорошем настроении. И – главное – если вас нет в черных списках.

Это о них сказал на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров. К тому же просто в глаза своему украинскому коллеге – Арсению Яценюку. Мол, да, и у нас – как и у вас (в Украине) есть списки нежелательных к въезду лиц. Правда, кто же ему донес о существовании таких списков в Украине, - молчок.

Единые списки “нежелательных” россиян, кажется, каждая собака знает. А за что их сюда пускать не хотят – каждая вторая. Что уже говорить о самих виновниках. Я бы их из России вообще никуда не выпускала бы. Но в России – жесткая, почти клиническая, форма демократии. Там на такое не пойдут. Зато российские списки в отношении украинцев – явная работа тамошних кагебистов. И стиль работы таков же. Приехал в первопрестольную советник Президента Украины Николай Жулинский (что интересно, вместе с семьей, по семейным делам) – не пускают. Семью пускают, а чиновника – нет. Как и привыкли кагебисты (и не в последнюю очередь – во главе с президентом) – без объяснений, без аргументации: вон! Вот и пришлось украинскому светилу ночевать на скамьях аэропорта, чтоб хоть воспользоваться ближайшей возможностью назад вылететь.

Что-то подобное, если вспомните, было с Порошенко – человеком, также близким к Ющенко.

Конечно, так повезет не любому украинцу. Не повезет, скажем, донецкому бизнесмену. Не встретит его в московском аэропорте делегация в погонах и не предложит разместиться в комфортном зале ожидания. Не повезет так даже Бабе Параске (хотя, кто его знает!) и любому рядовому украинцу, если только он, скажем не имеет бизнес интересов в России или не засветился на каком-то фото с Ющенко еще во времена Помаранчевой революции.

А всем остальным – добро пожаловать!

Наталия Лущенко