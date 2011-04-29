На столичном Майдане Незалежности запустили фонтаны

Сегодня, 29 апреля, на главной площади страны – Майдане Незалежности - состоялся пробный запуск фонтанов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Столичные фонтаны официально начинают работать с 1 мая. Сегодня мы сделали пробный запуск, что позволит в течение двух дней отрегулировать форсунки и сделать фонтаны симметричными и красивыми», - сообщил журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

«В этом году за спонсорские средства мы планируем открыть три новых светомузыкальных фонтана, и сейчас изыскиваем средства для открытия фонтанов в Русановском проливе. С каждым годом фонтанов в столице будет становиться больше», – сообщил он.

Председатель правления ПАО «АК «Киевводоканал» Валерий ЧЕНЧЕВЫЙ отметил, что на протяжении недели специалисты осуществили полный комплекс мероприятий, необходимых для нормальной работы фонтанов, в частности, проверили механизмы, прочистили резервуары, чаши, детали, и тому подобное.

Начальник Главного управления коммунального хозяйства Дмитрий НОВИЦКИЙ заметил, что в этом году на содержание фонтанов предусмотрено 2 млн. 800 тыс. грн., и добавил: «Управление разрабатывает концепцию восстановления водных объектов, и в ближайшее время мы ее обнародуем».