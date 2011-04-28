Сегодня в УНИАН расскажут, как управлять людьми

Сегодня в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится мастер-класс бизнес-тренера Елены ЛАМАНОВОЙ «Как правильно управлять людьми в современных условиях».

Как рассказала Е.ЛАМАНОВА, в ходе тренинга его участники смогут узнать об особенностях управления людьми, мотивации руководителя, формировании его личности, функциях руководителя и порядке их выполнения.

«Становясь предпринимателем, вы входите в мир коммерции. У этого мира есть свои законы, свои возможности и ограничения. Зная их – вы сильны и успешны, не зная - вы всё равно живёте по этим законам, только вами будут управлять другие - те, которые знают», - утверждает Е.ЛАМАНОВА.

Мастер-класс рассчитан на владельцев малого и среднего бизнеса, начинающих и будущих руководителей подразделений, руководителей подразделений с опытом и желанием развиваться, ведущих сотрудников подразделений и компаний, имеющих в подчинении от одного сотрудника, специалистов по управлению персоналом (HR), заместителей руководителей компаний, задействованных в управлении людьми. Особенно интересен он будет тем, кто хочет начать собственный бизнес.

Время проведения семинара – 28 апреля, четверг. Начало в 19.00. Продолжительность семинара: 2 часа. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь

Справка УНИАН: Елена ЛАМАНОВА – специалист по управлению людьми в коммерческих и некоммерческих организациях, сертифицированный коуч, бизнес – тренер, учредитель и директор компании «Триллиум™» / г. Киев, автор и руководитель проектов: «Школа Линейного Руководителя» и «Школа Семейного Бизнеса». Опыт работы в сфере обучения и развития: с 1992 года (18 лет)