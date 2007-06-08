Ющенко и Саакашвили открывают памятник Шота Руставели (4 фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ приняли участие в церемонии открытия в Киеве памятника величайшему грузинскому поэту Шота Руставели.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на церемонии открытия, оба президента отмечали тесную взаимосвязь между украинским и грузинским народами.

В частности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что оба народа – украинский и грузинский - объединяет общая история, общая память: «Сегодня мы говорим об истории, о памяти двух народов через образы».

«Нас объединяет общая цель – видеть наши народы свободными и демократическими», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что политику, современные перспективы лучше строить вместе.

В свою очередь М.СААКАШВИЛИ, начавший свою речь на украинском языке, также большую роль предоставил дружбе между двумя народами. «Любовь наших народов настолько большая, что тяжело провести границу, где заканчивается грузинский патриотизм и начинается украинский патриотизм», - сказал он, добавив, что дружба между народами намного больше, чем только дружба двух президентов.

Оба президента вспомнили, что несколько месяцев назад в центре Тбилиси был открыт памятник Тарасу Шевченко. М.СААКАШВИЛИ сообщил, что в ближайшее время в Кахетии будет открыт памятник Лесе Украинке.

Памятник открыли на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, в сквере, который президент Грузии назвал маленьким уголком Грузии.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН