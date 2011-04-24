Умерла женщина, которую уронили в море при эвакуации
01:10, 24 апреля 2011Разное
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Трагедия во время круиза
В британском госпитале скончалась женщина, которую норвежские спасатели уронили в воду при эвакуации с круизного корабля.
73-летняя Джанет Ричардсон почувствовала недомогание во время круиза. В тот момент, когда спасатели пытались перенести ее с круизного лайнера на лодку береговой охраны, два судна внезапно разошлись, и носилки упали в воду.
Ричардсон провела в ледяной воде восемь минут, прежде чем спасатели смогли ее извлечь.
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