Умерла женщина, которую уронили в море при эвакуации

В британском госпитале скончалась женщина, которую норвежские спасатели уронили в воду при эвакуации с круизного корабля.

73-летняя Джанет Ричардсон почувствовала недомогание во время круиза. В тот момент, когда спасатели пытались перенести ее с круизного лайнера на лодку береговой охраны, два судна внезапно разошлись, и носилки упали в воду.

Ричардсон провела в ледяной воде восемь минут, прежде чем спасатели смогли ее извлечь.