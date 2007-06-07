Авария на мосту Патона: столкнулись грузовик, микроавтобус и три легковушки

Как рассказал свидетель ДТП, грузовой «Форд» выехал на полосу реверсивного движения несмотря на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль столкнулся с «Хондой Цивик» и «Волгой». Последняя выбила грузовику колесо, и «Форд» вообще вынесло на встречную. Потом в него врезалась «девятка», а в ВАЗ – микроавтобус «Пежо» с запорожскими номерами. В 100 метрах от этой аварии произошло еще одно ДТП - фура МАНН с киевскими номерами врезалась в «Форд Гранада». Единственный пострадавший в этом ДТП – воробей: его труп лежит под "девяткой".

Оба случая расследуют в Днепровском ГАИ.

В данный момент на мосту в сторону Правого берега - сумасшедшая тянучка, в сторону Левого машины едут лишь по одной полосе. Люди идут по мосту пешком.

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