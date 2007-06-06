В Киеве перевернулась маршрутка: пострадавшие лежат прямо на дороге
19:07, 06 июня 2007Разное
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На мосту собирается огромная пробка
На Московском мосту произошло ДТП: маршрутка «Мерседес» столкнулась с «Жигулями», сообщает Сегодня. Микроавтобус перевернулся на бок. Рядом с ним, прямо на дороге, лежат пострадавшие - около восьми человек.
Искореженный ВАЗ находится рядом с перевернувшимся микроавтобусом. Сейчас на мосту собирается огромная пробка.
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