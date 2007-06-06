В Киеве перевернулась маршрутка: пострадавшие лежат прямо на дороге

На Московском мосту произошло ДТП: маршрутка «Мерседес» столкнулась с «Жигулями», сообщает Сегодня. Микроавтобус перевернулся на бок. Рядом с ним, прямо на дороге, лежат пострадавшие - около восьми человек.

Искореженный ВАЗ находится рядом с перевернувшимся микроавтобусом. Сейчас на мосту собирается огромная пробка.