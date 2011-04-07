Парковочные площадки в Киеве планируют отдать одному оператору

Киевская городская государственная администрация считает необходимым все коммунальные парковочные площадки подчинить одному оператору.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил заместитель главы КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, вопрос упорядочения парковочных площадок и передачи их в управление одному оператору сейчас очень актуален, ведь из всех предприятий города в первом квартале поступления в бюджет были обеспечены лишь двумя - КП «Киевтранспарксервис» и КП «Днепропарксервис».

«Расчетные поступления намного больше тех, что мы сегодня реально имеем. При запланированных 15 млн. грн. в первом квартале в бюджет столицы поступило лишь 2,039 млн. грн. Имея почти миллион квадратных метров парковки в городе, эти показатели должны быть намного больше”, - заверяет Р.КРАМАРЕНКО. По его информации, сегодня в Киеве работает большое количество стоянок, владельцы которых не платят налогов и не имеют соответствующих договоров. В качестве примера он привел КП «Днепропарксервис», которое перечислило в бюджет “совсем незначительную сумму, которая никоим образом не совпадает с количеством машиномест в районе».

Р.КРАМАРЕНКО также выразил убеждение, что не могут одновременно функционировать и районные коммунальные предприятия, и городское – должно быть создано одно городское коммунальное предприятие с филиалами в районах.

«Без эффективного взаимодействия с районами мы не наведем порядка, но должен быть единый орган, который будет анализировать и контролировать всю информацию относительно функционирования автостоянок и парковочных площадок», – объяснил заместитель председателя КГГА.

В связи с этим при КГГА создадут специальную комиссию, которая будет изучать вопрос передачи парковочных площадок коммунальных предприятий района единому городскому оператору.

Возглавит комиссию Р.КРАМАРЕНКО. В ее состав также войдут начальник Главного финансового управления Владимир РЕПИК, начальник Главного управления транспорта и связи Евгений ВОДОВОЗОВ, директор коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Елена ПОЛИЩУК и председатели районов.