В Киевской области Таврия врезалась в дерево: погибли трое

В Киевской области на автотрассе Киев-Чернобыль водитель легкового автомобиля "Таврия" не справился с управлением и совершил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека (водитель и 2 пассажира).

На месте ДТП работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

* * *Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб 21 человек и 235 - травмированы.