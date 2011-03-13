В Крыму упал в море и погиб парапланерист из Запорожья

Житель Запорожья, приехавший на отдых в Крыму, не справился с управлением парапланом, упал в Черное море на юго-востоке полуострова и разбился насмерть.

Несчастный случай произошел во второй половине дня 12 марта в районе мыса Меганом неподалеку от Судака, куда турист прибыл с друзьями для полетов, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Мужчина упал в воду в 10-15 метрах от берега в труднодоступном месте. Друзья вытащили его на берег без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Причина гибели устанавливается.

37-летний житель Запорожья отдыхал в Крыму в поселке Коктебель.