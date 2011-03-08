Пьяный водитель врезался в здание Верховной Рады

Сегодня ночью пьяный водитель Фольксвагена-Пассат, не справившись с управлением, снес часть ограждения вокруг Верховной Рады Украины и врезался в ее здание.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел 8 марта около 3 часов ночи.

Предварительно установлено, что водитель 89-го года рождения, работающий менеджером в одной из столичных фирм, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по улице Шелковичной в направлении ул. Грушевского, он не справился с управлением, в результате чего въехал в металлическое ограждение вокруг здания ВР, а затем и в ее стену.

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы грудной клетки и брюшной полости и был госпитализирован в одну из киевских клиник. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Окончательные обстоятельства ДТП устанавливаются.