В центре Донецка трамвай врезался в грузовик (добавлены фото)
16:51, 22 мая 2007Разное
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"ГАЗ" опрокинулся
Сегодня около часа дня в центре Донецка в результате столкновения с трамваем опрокинулся грузовик-фургон "ГАЗ".
Как передает корреспондент УНИАН, авария произошла на пересечении проспекта Театрального и улицы Челюскинцев. По предварительной информации, трамвай врезался в грузовик "ГАЗ", у которого отказали тормоза. В результате столкновения грузовик опрокинулся на бок и упал поперек трамвайных путей.
Из-за аварии блокировано движение трамваев 1 и 6 маршрутов протяженностью более 10 км, соединяющих железнодорожный вокзал Донецка с городом.
По предварительным данным, жертв и тяжело травмированных в результате аварии нет.
Фото прислал Дмитрий Журавель
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