В центре Донецка трамвай врезался в грузовик (добавлены фото)

Сегодня около часа дня в центре Донецка в результате столкновения с трамваем опрокинулся грузовик-фургон "ГАЗ".

Как передает корреспондент УНИАН, авария произошла на пересечении проспекта Театрального и улицы Челюскинцев. По предварительной информации, трамвай врезался в грузовик "ГАЗ", у которого отказали тормоза. В результате столкновения грузовик опрокинулся на бок и упал поперек трамвайных путей.

Из-за аварии блокировано движение трамваев 1 и 6 маршрутов протяженностью более 10 км, соединяющих железнодорожный вокзал Донецка с городом.

По предварительным данным, жертв и тяжело травмированных в результате аварии нет.

Фото прислал Дмитрий Журавель