Посольство США предупреждает граждан Украины о мошенничестве

Посольство США в Киеве предупреждает граждан Украины о массовой рассылке фальшивых электронных писем, касающихся Диверсификацийнной Визовой Лотереи (Грин Кард).

Как сообщили УНИАН в Посольстве США, жертвы этой аферы получали письма такого содержания: «Поздравляем! Вы стали одним из тех, кто был отобран и зарегистрирован для дальнейшего участия в программе диверсификационных иммиграционных виз. Этот отбор гарантирует, что Вы получите карточку постоянного жителя США (также известную как «зеленая карта» или «диверсификационная виза») при условии, что Вы выполните инструкции для дальнейшего рассмотрения Вашего дела». Дальше в письме отмечалось, что его получатель должен перевести деньги через Вестерн Юнион (Western Union) на имя определенного лица в Посольстве США в Лондоне.

“Если Вы получили сообщение о том, что Ваша заявка на участие в Визовой Лотерее была отобрана и для дальнейшего ее рассмотрения Вам следует перевести деньги на имя указанного лица или в определенное Посольство США, это означает лишь то, что Вы стали очередной мишенью мошенников. Ни при каких условиях не следует посылать деньги за участие в Визовой Лотерее”, - подчеркнули в Посольстве США в Украине.

В диппредставительстве отмечают, что участие в лотерее является бесплатным и осуществляется через веб-сайты Государственного департамента США www.state.gov и www.travel.state.gov, или же с помощью страницы Консульского отдела веб-сайта Посольства США в Украине (http://ukraine.usembassy.gov/).

“Помните: все, что не имеет суффикса «.gov» в конце адреса, не является официальным”, - говорится в сообщении посольства.

Также в сообщении сказано, что Консульский центр в Кентукки (КЦК) не будет посылать по электронной почте сообщения о выигрыше в диверсифионной лотерее. Никакие другие организации или частные компании не уполномочены Государственным департаментом США рассылать письма-подтверждения выигрыша в лотерее или инструкции относительно дальнейшего обращения за визой.

Посольство США в Украине просит граждан сообщать о случаях визового мошенничества по электронному адресу Посольства KyivFPM@state.gov или звонить по телефону (044) 490-45-25.