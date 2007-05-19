Консерваторы требуют запретить продажу Библии детям

Управление по делам телевидения и выдаче развлекательных лицензий Гонконга получило за последние дни 208 жалоб от жителей города, которые требуют запретить продажу Библии лицам, моложе 18 лет.

Протестующие утверждают, что в "тексте Святого Писания содержатся многочисленные рассказы о случаях инцеста, изнасилования, каннибализма и насилия". На этом основание жалобщики просят признать весь текст Святого Писания "неприличным".

Если протесты граждан будут приняты во внимание, продажа Библий в Гонконге будет разрешена лишь лицам от 18 лет, при этом все копии будут запечатаны в целлофановые пакеты, на которых будет стоять специальное уведомление.

По все видимости, жалобы в отношении Библии стали реакцией на недавний скандал вокруг студенческого журнала Student Press, разместившего на своих страницах опрос на сексуальную тему. Студентам предлагалось рассказать, фантазировали ли они на темы занятия любовью со своими родственниками или животными. Многие читатели посчитали себя оскорбленными такими вопросами. Управление по выдаче лицензий получило более 100 жалоб от студентов и преподавателей гонконгского университета.

В свое оправдание редакторы журнала говорили, что они хотели лишь поднять вопросы, которые не принято обсуждать в довольно консервативном гонконгском обществе.

Специальная комиссия по классификации печатной продукции уже признала опрос "неприличным". Теперь редакторы журнала могут быть привлечены к ответственности, в том числе и уголовной.

Решение комиссии вызвало бурю возмущения у правозащитных организаций. По мнению гонконгских журналистов, нынешняя атака на текст Святого Писания может быть одной из реакций на ситуацию вокруг студенческого журнала.

РИА "Новости"