Фирма веников не вяжет, фирма веники конфискует

Сотрудники Красноярской таможни не позволили контрабандистам ввести в Россию 12 тысяч веников. По данным пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС), партию из 12 тысяч веников, сделанных из сорго, пыталось незаконно ввезти в страну общество с ограниченной ответственностью, название которого пока не разглашается в интересах следствия.

"Приспособления для уборки помещений", указали в пресс-службе ФТС, не были внесены в таможенную декларацию. В отношении нарушителей, уточнили в пресс-службе, вынесено определение об административном правонарушении по факту недекларирования товара. Владельцам веников теперь предстоит выплатить штраф в размере от 0,5- до 2-кратной стоимости контрабандных товаров. Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, партия веников может быть конфискована.

В настоящий момент, сообщили в пресс-службе ФТС, таможенники определяют стоимость задержанного товара. Из какой страны прибыли в РФ контрабандные веники, не уточняется.

Лента.ру