Маршрутка врезалась в столб: 11 пострадавших

В Евпатории (Крым) водитель маршрутного такси не справился с управлением автомобиля ГАЗ-2705, в результате чего маршрутка, перевозившая 11 человек, врезалась в столб уличного освещения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека - мужчина, 1985 года рождения, и женщина, 1955 года рождения, - в состоянии средней степени тяжести были доставлены в травматологию центральной райбольницы Евпатории. Еще 9 пассажиров маршрутного такси получили незначительные травмы. Их состояние удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении.

На место происшествия выезжали оперативная группа Евпаторийского горуправления МЧС, оперативно-следственная группа сотрудников МВД, ГАИ и медики.