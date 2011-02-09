Эксперт объясняет, почему в Киеве дорожные пробки

Большинство пробок в Киеве возникает из-за непродуманных транспортных развязок в определенных местах.

Об этом рассказал аналитик сервиса «Яндекс.Пробки» Леонид МЕДНИКОВ на встрече с журналистами.

Он напомнил, что «Яндекс.Пробки» показывают пользователям картину загруженности дорог в режиме реального времени. Для этого сервис собирает из разных источников данные о загруженности улиц, анализирует их и отображает на сайте «Яндекс.Карты». Эти данные позволили обобщить ситуацию, в частности по столице Украины.

Так, сервис выявил несколько десятков «узких» мест в дорожной системе Киева.

«Пробки возникают по самым разным причинам — из-за сужения трассы, сложных развязок и перекрёстков, где сливаются несколько потоков машин, парковки автомобилей вдоль трассы, плохо настроенных светофоров и т.д. Именно с таких участков начинаются пробки в часы пик — из-за того, что на них падает скорость автомобилей. Такие места ещё называют «бутылочными горлышками», - отметил аналитик сервиса.

Л.МЕДНИКОВ рассказал, в утренние и вечерние часы пик списки актуальных узких мест различаются — по утрам основной поток машин движется в центр города, на правый берег, а вечером — из центра, на левый берег. Бывают и исключения — в Киеве есть два горлышка, одинаково актуальных утром и вечером: это перекрёсток на Почтовой площади и пересечение Чоколовского бульвара и улицы Ушинского.

По его словам, самое неприятное узкое место в утренний час пик — это перекрёсток на Почтовой площади. Каждый водитель теряет здесь в среднем 17 минут, а в неудачные дни здесь можно потерять и более получаса. Ранее к таким местам относилась и Московская площадь, но после реконструкции проблему удалось решить.

Аналитик отметил, что в вечерний час пик (с 18:00 до 21:00) больше всего времени водители теряют в развязке на Выдубичах, перед Южным мостом. В среднем — 20 минут.

По словам Л.МЕДНИКОВА, пиковая загруженность в Киеве наблюдается утром в девять утра и вечером в 18.50. Также сервис показал, что в шесть утра столица еще не просыпается, а в двенадцать часов ночи – не засыпает. По словам Л.МЕДНИКОВА, Киев «засыпает» лишь к трем часам ночи.

Минимальная загруженность автомобильного транспорта на киевских дорогах наблюдается в будние дни с 10.20 утра до 11.00.

Также сервис обобщил аналитические данные по загруженности киевских дорог по дням недели и месяцам (на примере прошлого года). Так, из будних дней наименее загруженным является понедельник. Суббота иногда по загруженности догоняет первый день недели. Наименее загруженным, отметил Л.МЕДНИКОВ, традиционно является воскресение. Самыми «загруженными» месяцами в году, являются январь и февраль, а меньше всего машин на дорогах Киева в августе.

Менеджер сервиса «Яндекс.Пробки» Евгений ГРЕБЕННИКОВ выразил надежду, что исследование, проведенное его командой, даст возможность властям обратить внимание на проблемные зоны столицы. При этом он рассказал, что один из московских пользователей услугой «Яндекс.Карты» написал в блоге: «в московских пробках можно познакомится, жениться и родить ребенка». «Надеюсь, у нас такого не будет», - сказал Е.ГРЕБЕННИКОВ.