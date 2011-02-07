Более 20% угонов автотранспорта совершают несовершеннолетние

В Хмельницкой области за 2010 год к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортными средствами привлечено 77 человек, из которых 19 - в возрасте до 18 лет и 24 - в возрасте от 18 до 25 лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в области, преступления совершали лица, которые не имеют водительского удостоверения, не владеют необходимыми навыками управления автомобилем и вообще не знакомы с техническими особенностями транспортных средств. Часто угонщики автомобилей находились в состоянии алкогольного опьянения (от 70 до 80% виновных совершают угон в нетрезвом состоянии).

“Более 20% угонов автотранспорта, причем в основном с тяжелыми последствиями, совершается несовершеннолетними, в результате чего это преступление приобретает еще большую общественную опасность”, - отметили в отделе связей с общественностью.