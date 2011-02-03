Что лучше – автомобили «скорой» для простых людей или бюджетные миллионы для чиновников в «Феофании»?

Не спи...

Очень хочется верить, что многотысячный митинг на Софийской площади в день Соборности является признаком того, что лед, который сковал украинское общество, тронулся. Потому что даже такая активность (если откровенно, она могла бы быть и большей), выделяется на фоне общего оцепенения, в котором Украина находится на протяжении последнего года.

То ли от шока, вызванного поведением власти, то ли страха, или от разочарования наше полугражданское общество стало очень напоминать главную героиню сказки о спящей красавице, которая еще будто и живая, но уже привыкает тихо лежать там, где ее положили.

Большинство людей в настоящее время молча наблюдают, как на них, на их детей, на их материальные и нематериальные ценности движется, сминая все на своем пути, властный каток. И еще более безразлично созерцает народ то, как этот каток одного за одним давит политиков и вчерашних правительственных чиновников – в настоящее время представителей оппозиции.

Нужно отметить, что стиль асфальтопрокладочной машины является фирменным для нынешней властной команды – как в экономических вопросах, так и в политике. Готовя «наезды» на оппозиционеров, современные опричники, как не тужились, не сумели организовать все так, чтобы отовсюду не торчали белые нитки.

Этими нитками бездарно сшито и «уголовное» дело Юлии Тимошенко. Вот и приходится Юлии Владимировне проводить ликбез в Генпрокуратуре, разъясняя «прокурорским», что обвинение их бессмысленно, потому что средства, полученные по Киотскому протоколу, никуда в нецелевом направлении не двигались.

Хотя, возможно, работники ГПУ (какие исторические ассоциации навевает в последнее время эта аббревиатура!) не такие уже и безграмотные в финансовых вопросах, как они делают вид. Просто команду «прессовать» лидера оппозиции они получили, а найти обоснованную зацепку не могут. Что делать – люди государевы, должны называть белое черным.

А даже если бы и использовала экс-премьер «нецелевые» деньги на выплату пенсий в разгар финансово-экономического кризиса, то и в таком случае обвинение было бы лишено юридической логики. Согласно ст. 39 Криминально-процессуального кодекса не считаются преступлением действия, призванные отвести еще большую угрозу и совершенные для устранения опасности, которая непосредственно угрожает общественным интересам или интересам государства.

Ведь что же тогда представляет общественный интерес, как не своевременная выплата пенсий, которые являются основным источником существования для миллионов граждан? Ведь по Конституции «человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью»!

Это если с точки зрения права. А когда посмотреть на всю эту историю просто по-человечески, то грустно и гадко становится от цинизма и кощунства этой власти, которая не стесняется возбуждать уголовное дело по поводу того, что пожилых людей не лишили куска хлеба!

Вообще у кого-угодно, кто имеет совесть и хоть какое-то ощущение справедливости, не поднялась бы рука бросить камень в главу правительства, которая смогла удержать на плаву корабль государства под ударами волн мирового кризиса.

Очевидно, под этим углом стоит рассматривать и другие упреки «регионалов» в адрес Юлии Тимошенко – например, относительно закупки «не таких» автомобилей для скорой помощи. Потому что даже эти, пусть и не лучшие, машины (кстати, приобретенные не за бюджетные, а за кредитные деньги, предоставленные австрийским правительством) стали настоящим спасением для многих медицинских учреждений, в первую очередь в сельской местности.

Когда видишь всю эту суматоху новоявленных «борцов с коррупцией и злоупотреблениями», сами собой напрашиваются простые вопросы, как то: что лучше – приобретение автомобилей «скорой» для спасения жизни и здоровья простых людей или дополнительные миллионы из бюджета, направленные командой Януковича на лечение чиновников в «Феофании»?

Нужно понимать, что в Украине коррупция была всегда. Но когда о борьбе с ней говорит Партия регионов – это, извините, анекдот. А вот что касается периода управления Юлии Тимошенко, то в коррупционных схемах, о которых сейчас заявляет КРУ, фигурируют, главным образом, те должностные лица, которые были навязаны премьеру партнерами из коалиции.

Например, когда речь идет о злоупотреблении в 2009 году со стороны Госрезерва, то там заправляли люди господина Литвина, а главным в медицинских сделках признан Зиновий Мытник, который еще до недавнего времени работал министром в правительстве Януковича, – Азарова.

Если говорить объективно, то Тимошенко контролировала в лучшем случае лишь половину правительства. Кроме того, президент Ющенко постоянно втыкал палки в колеса, блокируя правительственные решения своими указами и через СНБОУ, секретарем в котором работала тогда и работает до сих пор соратник господина Януковича Раиса Богатырева.

Свою историческую роль в борьбе против правительства Тимошенко сыграло и «детище» двух Викторов – Национальный банк. Да и главные правоохранительные органы, наделенные достаточными полномочиями для «порчи крови» правительственным чиновникам, – СБУ и Генеральная прокуратура, – контролировались все теми же персонажами.

А между тем надуманные обвинения в адрес Юлии Тимошенко лишь оттеняют реальные злоупотребления теперешних правительственных чиновников. У этих парней все поставлено так масштабно, что гражданам с впечатлительной психикой или слабым сердцем лучше не знать.

Как министр оппозиционного правительства по вопросам, связанным с подготовкой футбольного чемпионата Европы 2012 года, я постоянно отслеживаю механизмы ее финансирования. И вижу, как по простым классическим схемам из бюджета перегоняются миллиарды гривен в «закрома» приближенных к власти частных компаний и выплачиваются многомиллионные «откаты».

Чего стоят одни только легендарные скамейки для харьковского метро, каждая из которых приобретена по цене автомобиля. Я уже не говорю о не менее славной смете реконструкции стадиона «Олимпийский», которая уже «распухла» до уровня бюджетов самых дорогих стадионов Европы.

А поскольку финансовый поток в Евро-2012 вскоре прекратится, то крупные чиновники уже готовят следующую «длинную» спортивную программу, посвященную привлечению в Украину зимних Олимпийских игр 2022 года. Идея классная, патриотическая – полностью годится для роли ширмы. И хотя никакой Олимпиады нам еще никто не обещал, в проекте программы, первый вариант которого попал мне в руки, уже рисуют десятки миллиардов государственных денег.

Конечно, околоспортивными махинациями «распилки» бюджета никоим образом не ограничивается. Такие явления, как наглое перекачивание средств из казначейства на счета фирм, которые злые языки связывают с сыном премьер-министра, с первым вице-премьером, с председателем обладминистрации базовой для Партии регионов области, – характерные для настоящего. И конечно, это далеко не полный их перечень.

Так что, как говорят в народе, чье бы мычало, а твое бы молчало.

Но вернемся к правительству Тимошенко. Я не возьму на себя смелость утверждать, что в его деятельности не было просчетов – как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Однако даже враги должны признать факт: несмотря на все попытки, никому так и не удалось доказать, что Юлия Тимошенко положила в свой карман хоть одну государственную копейку.

Безусловно, если оценивать деятельность предыдущего правительства по критериям “мирного времени”, то эта оценка будет не слишком высока. Но то правительство, повторяю, работало в беспрецедентно тяжелых условиях мирового кризиса и противодействия со стороны президента. Юлия Тимошенко сделала максимум из того, что можно было сделать. Она спасла страну от банкротства – дефолта, сохранила финансовую систему и не допустила перебоев в социальном обеспечении народа Украины, а на исходе своего премьерства обеспечила переход экономики от кризисного падения к росту.

Очень сомнительно, что кому-то другому удалось бы большее.

Хочу подчеркнуть – при тех невероятно тяжелых обстоятельствах пенсии и зарплаты бюджетникам выплачивались своевременно. И сегодня я ищу для себя ответ на еще один вопрос: готовы ли те миллионы пенсионеров, о которых заботилась премьер-министр, а также их дети и внуки, а еще работники бюджетной сферы и члены их семей в настоящее время громко сказать слово в защиту Юлии Тимошенко? Ведь это огромная армия людей, которую бы даже не вместили улицы Киева.

Сейчас же видим лишь довольно скромные «группы поддержки» возле Генеральной прокуратуры, куда Юлия Владимировна ходит, как на работу. И только вече возле святой Софии дает определенные основания для оптимизма.

Так и хочется напомнить слова одной из любимых песен революционного Майдана: «Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно…»

Остап Семерак, народный депутат Украины, министр оппозиционного правительства

