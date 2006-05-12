День какой-то матери

14 мая страна отметит День матери. Только, пожалуйста, не спутайте День матери ни с Международным женским днем, ни с Днем Святого Валентина (14 февраля), ни с осенним Хеллоуном и пр. В Украине День матери отмечается во второе воскресенье мая. У нас любят подчеркивать, что его начали отмечать на Галичине еще в 1929 году по инициативе редактора еженедельника "Женская судьба" Елены Кириловской. А истоки праздника восходят к временам Рима, к мистериям почитания Великой Матери - богини, прародительницы всех богов. Вот аж как! На самом деле все куда прозаичнее. Указ об этом праздновании подмахнул в 1999 году предыдущий Гарант.

А чего подмахнул-то? Да увидел, что этот день отмечается в США, и решил внедрить подобное в Украине. Наверное, думал, что таким образом страна приближается к цивилизованному сообществу. Виктор Ющенко, ясен перец, только продолжил дело своего предшественника. В субботу он даже выступит с радиообращением, посвященным Дню. По всей видимости, это будет какое-то грандиозное обращение, ведь его протранслируют три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM, а потом еще несколько раз повторят. Кроме того, обращение Президента можно прослушать в Интернете. Речь также прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио. Так что припадайте к приемникам!

Думается, такой пафос намечающегося мероприятия объясняется не столько тем, что украинский муж американки Екатерины Чумаченко просто не мог поступить иначе. Проблема в том, что наша власть, стараясь выглядеть в глазах трудящихся достойно, только добавляет праздники в календаре, а не убавляет их. Вот и принимает популистские решения. Мало нам Восьмого марта, подавай теперь еще День матери.

Кажется, Украина отмечает все, что только отмечается, а ее граждане пьют в это время все, что пьется. И, слава Богу, американцы чествуют день матери в воскресенье, а не в буднее время, не то пришлось бы сделать еще один нерабочий день. И если в советское время Новый год отмечали три-четыре дня, то теперь в нашем лексиконе появилось словосочетание «новогодние каникулы», которые длятся в среднем не менее двух недель. То же с майскими праздниками: первое мая, каким-то странным образом, плавно сливается с Днем победы, выходящим в некоторые годы и за десятое мая. А в 2006-ом майские праздники начались с Пасхи, что обернулось кошмаром! Если вы заметили, к концу праздничного марафона уже тяжело было появляться на улицах: всюду маялись (май!) похмельные, одуревшие от безделья люди.

Тогда и подумалось: мы хотим жить как в Европе, а работаем, как в Бразилии. Причем, как видно, такое отношение наблюдается на всех уровнях, при всех президентах. И никто не в силах отменить эти воскресенья – народ не поймет. Причем можно заметить, что если, например, какой-то рабочий день объявляется выходным, и при этом заявляется, что он будет отработан в ближайшую субботу или воскресенье, то будьте уверены: в большинстве контор выходной будет и в этот день, и в те «заимствованные» субботу и воскресенье. Праздники, выходные и различные Дни атакуют молодое украинское государство, мешая ему работать и развиваться.

А то еще недавно Минюст напугал, заявив, что хочет объявить «красными днями» еще несколько дат. А именно: 22 марта – День Соборности Украины, 9 марта – Шевченковский день, 9 мая – День победы «во Второй мировой войне», 15 мая – День матери, 16 июля – День провозглашения государственного суверенитета, первое декабря – День национального единства. Но, к счастью, эту идею пока провалили…

Возвращаясь к приближающемуся Дню, скажу, что женщин почитать надо, но для этого лучше всего подходит не искусственный американский праздник в мае и не черт знает что в марте, а День святых жен-мироносиц. Это день почитания тех, кто первыми узнал о Воскресении Господа Иисуса Христа и первыми увидел Его Воскресшим. И придумывать тут ничего не надо.

Что же касается 14 мая, приходит на ум фильм «Солдаты». Там один солдат врубил на полную катушку магнитофон с записью Ramshtein, а командир, узнав, что это немецкая группа, спросил, о чем там поют. «Про маму», - ответил солдат. «Выключи, может, они там про маму Гитлера поют». Не знаю, вспомнилось почему-то в связи с приближающимся Днем матери.

Анатолий Приблудный, безработный