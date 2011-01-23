В ДТП на трассе Киев-Чоп погибли 5 человек

Вчера в 20.55 возле с. Зубра Пустомытовского района Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение легкового автомобиля Skoda с грузовым автомобилем МАN.

В результате ДТП в легковом автомобиле погибли 5 человек (из них трое подростков), а водитель грузовика госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.

Всего за сутки на территории Украины было зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 13 человек и 55 – травмированы.