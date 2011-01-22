ТО автомобилей предлагается передать бизнесу

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предлагает передать от ГАИ бизнесовым структурам процедуры техосмотра автомобилей.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, Госкомпредпринимательства направил в Кабинет министров соответствующий законопроект.

Проектом закона предусматривается, что техническое состояние авто будут проверять диагностические станции, которые прошли аттестацию.

Данные о проведении проверки станция посылает в МВД в электронном виде не позже следующего дня после ее проведения. Плата за прохождение проверки будет регулироваться правительством.

Вся процедура техосмотра, согласно законопроекту, должна сниматься на фото и видео, а информация храниться не менее трех лет.