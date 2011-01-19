Пьяный водитель избил инсперкора ГАИ

Вчера утром в Коростышевском районе Житомирской области во время задержания нетрезвый водитель нанес телесные повреждения инспектору ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, 18 января в 4.30 на автодороге в Коростышевском районе Житомирской области наряд ГАИ увидел автомобиль, который двигался по дороге с нарушением Правила дорожного движения, поэтому инспектор подал знак об остановке автомобиля.

Однако водитель автомобиля требование правоохранителей проигнорировал. После этого экипаж наряда начал преследование, и в городе Коростышев иномарка была остановлена.

В салоне, кроме водителя, были двое пассажиров. Как выяснилось впоследствии, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения молодые люди (в возрасте от 21 до 27 лет) вели себя агрессивно, нецензурно ругались и даже устроили драку.

В результате таких действий одному из инспекторов были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов на голове. Впоследствии он обратился в местную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

В конечном итоге пьяную компанию утихомирили и доставили в районный отдел милиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении служебного лица) Уголовного кодекса Украины.