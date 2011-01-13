Не хотите ли вы, господин Данилов, добровольно подать в отставку?

Открытое письмо президента ФК «Арсенал» (Киев) Вадима Рабиновича президенту Премьер-лиги Виталию Данилову и президентам футбольных клубов ПЛ

Я хочу обратить внимание на действия руководителя Премьер-лиги, которые вносят вопиющую сумятицу и неразбериху в футбольное хозяйство Украины. В течение последнего месяца руководством Премьер-лиги принимаются противоречивые, исключающие друг друга решения относительно общего собрания участников ПЛ.

Вначале в письме № 1131 от 22.12.2010 года Премьер-лига ознакомила нас с постановлением о проведении по инициативе Данилова Общего собрания участников ПЛ 18 января 2011 года. Затем, буквально на следующий день, в письме № 1133 от 23.12.2010 года ПЛ информировала нас о решении (по инициативе В.Данилова) провести Общее собрание участников ПЛ 04.01.2011. Еще через десять дней в письме № 001 от 05.01.2011 нас информировали о проведении такого собрания 17 января 2011 года (снова по инициативе Данилова, что он и подтвердил в своем интервью одному из Интернет-сайтов 6 января 2011 года). Еще через неделю в письме № 006 от 11.01.2011 ПЛ предложила провести некий заочный опрос, а уже следующим исходящим письмом № 007 от 13.01.2011 и вовсе без объяснения причин «перенесла на более поздний срок», т.е фактически отменила планировавшееся Общее собрание участников ПЛ.

Если кто-то скажет, что в подобном хаосе можно планировать какую-то работу, он, безусловно, будет неправ.

Своими действиями президент Премьер-лиги в очередной раз продемонстрировал абсолютную неспособность управлять футбольными процессами, опираясь на авторитет и уважение среди клубов. Более того, пустыми обещаниями оказались слова Данилова об увеличении доходности ПЛ, создании «единого ТВ-пула» и пр. Да и что положительного можно сделать при таком бездарном планировании и полном развале работы!

В связи с этим у меня лично возникает три вопроса.

Первый - к руководителю ПЛ. Понимаете ли вы сами, господин Данилов, что происходит в Премьер-лиге? Отдаете ли отчет, что подобными действиями полностью перечеркиваете планы и работу президентов клубов ПЛ, выставляете себя на посмешище перед всей общественностью, перед миллионами любителей футбола в нашей стране?

Второй - снова к руководству ПЛ. Отмена своих же решений, полный разброд и сумятица демонстрируют несостоятельность президента ПЛ. И я совершенно по-человечески, по-спортивному обращаюсь к Виталию Богдановичу Данилову: не хотите ли вы добровольно подать в отставку, уйти со своего поста, чтобы нормально, без сбоев и неразберихи, функционировал высший дивизион украинского футбола? Не цепляйтесь вы за кресло, займитесь наконец-то чем-то полезным!

Третий - к коллегам-президентам клубов ПЛ. Уважаемые друзья, не пришло ли время поиска иной, куда более эффективной системы управления Премьер-лигой? В этой связи, возможно, полезен опыт работы иностранного специалиста, продемонстрированный качественными сдвигами в украинском футбольном судействе при кураторстве Пьерлуиджи Коллины. Возможно, нам стоит собраться - и в откровенном разговоре отыскать иные пути перемен в отечественном футбольном хозяйстве. Уверен: в таком разговоре, при открытых и аргументированных позициях мы быстро придем к реальным шагам по увеличению прибыльности ведения дела, к реальному единому ТВ-пулу.

Я надеюсь на понимание и положительные сдвиги в нашем футбольном хозяйстве!

Вадим Рабинович, президент ФК «Арсенал» (Киев)