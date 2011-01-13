Менеджер автосалона собрал наличные с клиентов и "обрубил концы"

Сотрудниками милиции раскрыто мошенничество со стороны официального менеджера одного из фирменных автосалонов Севастополя, который путем обмана завладел более 30 тыс. грн покупателей.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городской милиции со ссылкой на и.о. начальника Нахимовского райотдела милиции Геннадия ЛЕБЕДЮКА, фирма направила упомянутого 25-летнего сотрудника для работы в Севастополь из Мелитополя. Менеджер обманывал клиентов, которые хотели приобрести автомобиль в кредит на десять лет с небольшими процентами. На вопросы будущих покупателей он говорил, что взять авто в кредит они могут, но необходимо сделать первый взнос, который он брал «на руки» и заверял клиентов, что сам произведет оплату в банке. Некоторым потерпевшим он выдавал напечатанные на обычном принтере квитанции. При этом менеджер не предлагал подписывать договора, каждому клиенту он называл разные сроки, когда они смогут прийти за документами и новым автомобилем.

Собрав несколько взносов с доверчивых покупателей, молодой человек уволился, отправив письменное заявление почтой. Он поменял место жительства и сменил номер мобильного телефона. Афера раскрылась, когда за документами на новую машину пришел один из клиентов, и выяснилось, что договора в Киевское представительство автосалона не поступали. На сегодняшний день милиции известно о восьми потерпевших от действий мошенника. Общая сума причиненного ущерба составляет более 30 тыс. грн.

Уволившись с автосалона, мошенник остался жить в Севастополе, официально устроился на новую работу, где и был задержан сотрудниками отдела государственной службы охраны при УМВД Украины в г. Севастополе.

В отношении бывшего менеджера автосалона возбуждено уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса Украины – «Мошенничество».