После проверок почти половина маршруток не вышли на линии
На Волыни реагируют на резонансное ДТП
На Волыни по итогам рейдовых проверок маршрутных такси 11 января почти половина машин не попала на маршруты.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, утром с территории ОАО "Таксосервис", где обслуживаются маршрутные такси, на рейс выехали всего 15 автобусов, в то время как в предыдущий день на такое же время - около 25.
На линию допускались только те автобусы, которые имели положительные результаты проверки водителя врачом и транспортного средства механиком, зафиксированные в путевом листе автомобиля.
Как сообщил начальник Луцкого горотдела милиции Роман КРОХМАЛЬ на совместной пресс-конференции с Луцким городским председателем Николаем РОМАНЮКОМ, с 11 января начались рейдовые проверки маршрутных такси в области, связанные с ДТП в Луцке 4 января, в результате которого погиб человек. Проверки будут продолжаться около двух недель.
По его словам, следовательно, лучане уже почувствовали, что в городе стало меньше общественного транспорта.
По словам старшего госавтоинспектора отдела ГАИ города Луцка Виктора БАНДУРЫ, в ходе работы на линии будут выявлять грубые нарушения перевозчиками ПДР, наличие необходимых документов, то есть договоров на проведение предрейсового механического и медицинского осмотра водителей, путевого листа. В случае выявления недостатков работники ГАИ будут составлять соответствующие протоколы, изымать талоны техосмотра и лицензионные карточки перевозчиков.
По оперативным данным, уже во время первой отработки работниками УГАИ УМВД Украины в Волынской области было зафиксировано около 80 правонарушений, о чем составлены соответствующие админпротоколы.
Самые распространенные из них, как рассказывает В.БАНДУРА - это техническая неисправность автотранспорта, проезд на запрещенный знак светофора, отсутствие аптечки и документов на право перевозки, нарушение правил остановки, посадки и высадки пассажиров.
Как сообщил Н.РОМАНЮК, сводная информация с рейдов будет учтена при проведении тендеров на пассажирские перевозки.
Как сообщал УНИАН, 4 января в Луцке маршрутное такси наехало на людей, стоявших на остановке общественного транспорта, а затем врезалось в торговый киоск. В результате ДТП водитель автобуса и один пешеход получили телесные повреждения, еще один человек погиб на месте происшествия.
Сначала в пресс-службе Управления ГАИ в Волынской области сообщали, что ДТП произошло в результате того, что водитель не выбрал безопасную скорость.
Позже в Управлении ГАИ УМВД Украины в Волынской области сообщили, что, в соответствии с показаниями свидетелей, водитель во время ДТП находился за рулем в обморочном состоянии.
Проверкой установлено, что водитель в этот день перед работой прошел предрейсовый медицинский осмотр врача, о чем есть соответствующая отметка в путевом листе транспортного средства. Автобус был осмотрен ответственным лицом за техническое состояние (механиком), что зафиксировано в маршрутных документах.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.