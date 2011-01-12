После проверок почти половина маршруток не вышли на линии

На Волыни по итогам рейдовых проверок маршрутных такси 11 января почти половина машин не попала на маршруты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, утром с территории ОАО "Таксосервис", где обслуживаются маршрутные такси, на рейс выехали всего 15 автобусов, в то время как в предыдущий день на такое же время - около 25.

На линию допускались только те автобусы, которые имели положительные результаты проверки водителя врачом и транспортного средства механиком, зафиксированные в путевом листе автомобиля.

Как сообщил начальник Луцкого горотдела милиции Роман КРОХМАЛЬ на совместной пресс-конференции с Луцким городским председателем Николаем РОМАНЮКОМ, с 11 января начались рейдовые проверки маршрутных такси в области, связанные с ДТП в Луцке 4 января, в результате которого погиб человек. Проверки будут продолжаться около двух недель.

По его словам, следовательно, лучане уже почувствовали, что в городе стало меньше общественного транспорта.

По словам старшего госавтоинспектора отдела ГАИ города Луцка Виктора БАНДУРЫ, в ходе работы на линии будут выявлять грубые нарушения перевозчиками ПДР, наличие необходимых документов, то есть договоров на проведение предрейсового механического и медицинского осмотра водителей, путевого листа. В случае выявления недостатков работники ГАИ будут составлять соответствующие протоколы, изымать талоны техосмотра и лицензионные карточки перевозчиков.

По оперативным данным, уже во время первой отработки работниками УГАИ УМВД Украины в Волынской области было зафиксировано около 80 правонарушений, о чем составлены соответствующие админпротоколы.

Самые распространенные из них, как рассказывает В.БАНДУРА - это техническая неисправность автотранспорта, проезд на запрещенный знак светофора, отсутствие аптечки и документов на право перевозки, нарушение правил остановки, посадки и высадки пассажиров.

Как сообщил Н.РОМАНЮК, сводная информация с рейдов будет учтена при проведении тендеров на пассажирские перевозки.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Луцке маршрутное такси наехало на людей, стоявших на остановке общественного транспорта, а затем врезалось в торговый киоск. В результате ДТП водитель автобуса и один пешеход получили телесные повреждения, еще один человек погиб на месте происшествия.

Сначала в пресс-службе Управления ГАИ в Волынской области сообщали, что ДТП произошло в результате того, что водитель не выбрал безопасную скорость.

Позже в Управлении ГАИ УМВД Украины в Волынской области сообщили, что, в соответствии с показаниями свидетелей, водитель во время ДТП находился за рулем в обморочном состоянии.

Проверкой установлено, что водитель в этот день перед работой прошел предрейсовый медицинский осмотр врача, о чем есть соответствующая отметка в путевом листе транспортного средства. Автобус был осмотрен ответственным лицом за техническое состояние (механиком), что зафиксировано в маршрутных документах.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.