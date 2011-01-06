Франция ведет экономическую войну
Так говорит министр промышленности
Франция ведет экономическую войну, заявил министр промышленности Франции Эрик Бессон после того, как стало известно об утечках технологий "Рено".
5 января французский автопроизводитель компания "Рено" отстранила от работы трех топ-менеджеров на фоне длительного расследования дела о возможных утечках технологий производства электромобилей.
Один из отстраненных входит в правление компании. Расследование началось в августе и продолжается до сих пор.
Представитель "Рено" Каролин де Гезелль сказала Би-би-си, что "утечки могут серьезно повредить компании, поэтому отстранения были необходимы".
Вместе со своим партнером компанией "Ниссан" "Рено" вложила значительные средства в изыскания, связанные с технологией создания электромобилей.
Кому могли быть переданы технологии, не сообщается.