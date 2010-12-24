Киевсовет запретил строительство школы на Печерске

Киевский городской совет принял решение предоставить статус сквера земельному участку на ул. Старонаводницкой, 2-20, в Печерском районе Киева и запретил строительство там общеобразовательной школы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали на заседании сессии Киевсовета 78 депутатов.

Согласно решению, статус сквера предоставлен земельному участку площадью 0,76 га.

Депутаты внесли соответствующие изменения в Программу развития зеленой зоны Киева, добавив сквер в перечень скверов Печерского района.

Сегодняшним решением депутаты отменили предыдущее свое решение от 14 октября 2010 года “О предоставлении КГГА земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания средней общеобразовательной школы со стадионом и обустройством бюветов на ул. Старонаводницкой, 2-20, в Печерском районе Киева”.

Как отметил на сессии секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, Печерская райгосадминистрация как разработчик проекта землеустройства строительства школы на ул. Старонаводницкий поддержала идею создания здесь сквера.

Для новой школы предусматривается найти другой земельный участок.