К вопросу об организованном избиении в ВР и родственниках господина Пшонки

Говорят, что избиение народных депутатов от БЮТ было спровоцировано тем, что внутри фракции Регионов зреет конфликт относительно даты парламентских выборов.

Версия оппозиции, которую частично подтвердили сами члены коалиции звучит так. Группа президента (условно говоря – Двор) серьезно хочет провести выборы в 2011 году. Хочет этого для того, чтобы пополнить новый список ПР своими людьми, чтобы иметь влияние на список и провести выборы, когда реформы (пусть и квазиреформы) не ударили по рейтингу президента.

Другая группа (условно говоря – бояре) выборов не хочет. У нее есть свои люди в списке, есть должности. От добра добра не ищут. По версии отдельных нардепов, часть Двора спровоцировала эту драку, чтобы потом запятнанный парламент смыл этот позор выборами. Тем более что по Конституции 1996 года выборы должны состояться в 2011 году. Это считают настоящей причиной драки.

Так или нет, но уже во второй раз (первый раз ради ратификации Харьковских соглашений) состоялось избиение людей.

В Украине парламентский президиум блокировали всегда. Всегда во время судьбоносных решений депутаты теряли пуговицы и получали синяки. Всегда бюджет парламента нес определенные потери из-за поломанной щитовой или системы “Рада”. Впрочем, никто не жаловался – болезни демократического роста. Я не поддерживала тезис о бандитской власти или о бандитских средствах власти. Но так профессионально калечить политических оппонентов начали только сейчас. И делают это Регионы.

Вчера в парламенте заслушали заместителя генерального прокурора Евгения Блаживского. В выступлении господин Блаживский философски рассуждал о непарламентском поведении нардепов. Сказал, что насчитывается 10 фактов блокирования за 5 лет. Но назвал то, что произошло 16 декабря фактом “силового противостояния с применением физического насилия”. Господин Блаживский заявил, что уголовное дело возбуждено по факту препятствования работе парламента. То есть избиение бютовцев квалифицировали как дело о препятствовании деятельности ВР. Господин Блаживский также сказал, что все дела даже за предыдущие годы, связанные с блокированием трибуны, будут рассматривать в ГПУ.

То есть стратегия “отмывания” регионалов базируется на том, чтобы вспомнить все блокирования, объявить эти методы борьбы непарламентскими и обещать реанимировать все дела относительно блокирований.

“Нужно начинать новую жизнь. Я тоже когда-то блокировал трибуну и готов за это отвечать, пусть снимают неприкосновенность, пусть дают по десять-пятнадцать суток”, – каялся УНИАН региональщик Владимир Олийнык.

– Александр Сергеевич, – спросила я главу фракции Регионов Александра Ефремова, вы же по полгода в оппозиции трибуны блокировали, – но вам челюсти никто не ломал.

– Они пытались, у них не выходило, – отбивался Ефремов.

Впрочем в то, что ГПУ возьмется за всех нардепов, кто когда-либо блокировал, сам господин Ефремов не верит, как не верит в то, что с нардепов за это будут снимать неприкосновенность.

Ефремов пытался рассказать, как пострадали депутаты-региональщики после апрельской драки:

– А у нас едва не задушили Царева во время ратификации Харьковских соглашений. Тогда 37 человек лежало под капельницей. Нам нужно, чтобы парламент работал, а им – потрясение.

Нардеп-бютовец Сергей Власенко так видит ситуацию:

- От заместителя генпрокурора мы не услышали юридического анализа. Он говорил, что они в своем ведомстве не успели разобраться с материалами дела, однако признал “вину” и дал “правовую оценку” бютовцам, сказав, что они с девяти часов утра препятствовали работе ВР. При этом не успел дать оценку действиям Регионов, которые били бютовцев после завершения рабочего дня. Речь заместителя генпрокурора проходила в полной гармонии с выступлениями представителей ПР, которые договорились до того, что бютовцы сами себя побили, что чуть ли не бились головой о стену, что чуть ли не занесли боевые гранаты. Если заместитель генпрокурора дает оценку и считает любое блокирование преступлением, то следует возбуждать уголовное дело относительно блокирования, которую осуществляла ПР, и всех привлекать к ответственности. Вернемся к вопросу со щитовой, к уничтожению имущества, что привело к повреждению системы “Рада”, это все – усилиями нардепов от ПР. Это – сюрреализм. Вся страна видела, что происходит 16 декабря, а он рассказывает сказки. Я не удивлюсь, если заместитель генпрокурора скажет, что в зал ВР заезжали танки. В поведении Генпрокуратуры нет никакдй логики, кроме политической. Но между блокированиями вчерашним и прошлогодним есть большая разница. У людей во время парламентских драк бывают разные эмоции, но никогда не было организованного избиения. Сейчас целью регионалов было не разблокировать парламент, а побить не по-человечески, нанеся телесные повреждения. Интересно, что в Генпрокуратуре на основании письменных заявлений нардепов БЮТ было возбуждено уголовное дело. Но, например, пострадавшего господина Бондаренко никто не вызывал для медицинского освидетельствования. У человека синяя рука. Когда его вызовут? Через десять дней, когда сойдут синяки и опухоли? О какой законности мы говорим, когда у нас генпрокурор считает себя родственником президента и имеет фамилию Пшонка? Они – кумовья. Есть специальная резолюция ПАСЕ, которая это осуждает. Кумовство хорошая традиция, но когда кум кума вносит на должность главного прокурора – это нонсенс. Еще есть нардеп от ПР по фамилии Пшонка, который является его прямым родственником. Имеем его прямого родственника, заместителя председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел – тоже господина Пшонку. Так о каком справедливом рассмотрении этих дел мы можем говорить?

...Александр Ефрємов убеждал журналистов, что существуют настоящие, несмонтированные пленки, где вроде бы видно, как бютовцы бьют регионалов. Журналисты вежливо просили Ефремова показать эти записи, чтобы убедиться в правдивости его слов. Региональщик улыбнулся и отказался показать. Солгал.

Елена Мигачева