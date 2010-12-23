Украинские парикмахеры завоевали золотую медаль на Кубке мира

Украинские парикмахеры завоевали золотую медаль и четыре призовых места на Кубке мира по парикмахерскому искусству, который прошел в октябре в Германии (Франкфурт и Дармштадт).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент украинской Федерации парикмахерского искусства Павел ВЕРЕМЕЕНКО.

«Мне приятно сегодня поздравить весь народ Украины, всех парикмахеров Украины с этим знаменательным событием. 2010 год был отмечен триумфом украинских парикмахеров на мировой арене», - сказал П.ВЕРЕМЕЕНКО.

Он отметил, что команда сети салонов «Лонда» - лидер Федерации парикмахерского искусства, член Всемирной кондерации парикмахеров СМС-САТ (официального представителя Всемирной конфедерации парикмахеров СМС-Париж) - готовилась к конкурсу в течение года.

«В Кубке мира участвовала 31 страна, участников в конкурсах было свыше 200 человек. Очень приятно, что Украина за последние несколько лет впервые привезла чемпиона», - отметил президент СМС-САТ Украины Александр ЛУБЯНСКИЙ.

По его словам, соревнования проходили в различных номинациях: причёски на коротких и длинных волосах, свадебные причёски, вечерние и классические укладки.

Украинская команда в составе 13 человек, среди которых президент СМС-САТ Украины А.ЛУБЯНСКИЙ, президент Федерации парикмахерского искусства и сети салонов «Лонда» П.ВЕРЕМЕЕНКО, директор сети салонов «Лонда» Лариса ШЛЯХТА, директор по технологии Ирина БЕЛЫШЕВА, восемь участников (представители Киевской академии парикмахерского искусства и представители сети салонов «Лонда»).

«Не открою большой секрет, если скажу, что участие в мероприятиях такого уровня позволяет мастеру стать более компетентным в каждодневной работе в салоне, работать с большей творческой энергией, а заодно ещё и стараться побеждать ежегодно на соревнованиях высокого уровня», - сказала Л.ШЛЯХТА.

По ее словам, после прилета в Германию у украинских участников оставался один день до начала соревнований, и за этот день мастерам предстояло выбрать модель и подготовить её. «Обычно мастера на такого рода соревнования ездят со своими моделями, с которыми тренируются дома месяцами, а тут нашим мастерам предстояло впервые увидеть модель, ещё и немку», - отметила Л.ШЛЯХТА и подчеркнула, что это сложное испытание для мастеров.

*** Всемирная конфедерация парикмахеров – СМС (Confederation Mondiale de la Coiffure) была основана в Париже в 1937 году. Сегодня в СМС входят 32 страны.

15 сентября 2008 года в Париже на заседании Генеральной ассамблеи президентов СМС Украина стала полноправным членом этой уважаемой мировой организации.

Ежегодно СМС-САТ проводит Кубок мира по парикмахерскому искусству и визажу в разных странах-членах СМС.