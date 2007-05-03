В Днепропетровской области Chrysler столкнулся с деревом: погибли два человека
10:33, 03 мая 2007Разное
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В Днепропетровской области при столкновении легкового автомобиля с деревом погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло 2 мая в 22.55 вблизи села Первое Мая. Водитель легкового автомобиля „Chrysler 300C” не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом, при этом авто загорелося.
Погибли водитель и пассажир, еще один человек с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу города Кривой Рог.
***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировані 154 ДТП, в которых погибли 16 человек и 222 травмированы.
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