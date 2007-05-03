В Севастополе, сорвавшись из 70-метровой скалы, погиб турист из Киева

В Севастополе один турист из Киева погиб, еще один пострадал, сорвавшись из 70-метровой скалы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла днем 2 мая в районе Фиолентовского маяка.

К спасательным работам были привлечены работники Государственной специализированной аварийно-спасательной службы поиска и спасания туристов МЧС Украины.

На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в г. Севастополе.