В Севастополе, сорвавшись из 70-метровой скалы, погиб турист из Киева
09:21, 03 мая 2007Разное
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Трагедия произошла 2 мая
В Севастополе один турист из Киева погиб, еще один пострадал, сорвавшись из 70-метровой скалы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла днем 2 мая в районе Фиолентовского маяка.
К спасательным работам были привлечены работники Государственной специализированной аварийно-спасательной службы поиска и спасания туристов МЧС Украины.
На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в г. Севастополе.
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