В Донецке журналисты пожаловались прокуратуре на нарушение их прав

Донецкие журналисты обратились к прокурору Донецкой области Владимиру ГАЛЬЦОВУ с коллективным заявлением о нарушении их профессионального права на свободное получение информации.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление подписали 9 журналистов, среди которых корреспонденты изданий «Голос Украины», «Зеркало недели», «Украина молода», сайта «Остров», телеканала СТБ и агентства УНИАН.

Заявление было сегодня официально зарегистрировано в областной прокуратуре и с ним был ознакомлен пресс-секретарь Донецкой облпрокуратуры Павел ЗОРЯ.

Согласно заявлению, журналисты считают, что их права на получение информации были нарушены 10 декабря во время мероприятий, связанных с выборами ректора Донецкого национального университета.

По мнению журналистов, от прессы изначально скрывались день, время и место проведения конференции трудового коллектива по выборам ректора, поскольку ни через официальный сайт ДонНУ, ни в приемной и.о. ректора Петра ЕГОРОВА, ни каким-то другим официальным способом журналистам не сообщили эту информацию. Из неофициальных источников журналисты узнали, что аккредитацией на конференцию занимается руководитель пресс-службы университета Александр БУГА. Однако по телефону он заявил, что списки аккредитованных журналистов будут утверждены руководителем ДонНУ П.ЕГОРОВЫМ.

Как указано в заявлении, 10 декабря П.ЕГОРОВ запретил «нежелательным» журналистам присутствовать на встрече заместителя министра образования и науки Украины Евгения СУЛИМЫ с коллективом университета, предшествующей самим выборам.

«Поймав Евгения СУЛИМУ после встречи со студентами, журналисты потребовали прекращения воспрепятствования их профессиональной деятельности. Евгений СУЛИМА пообещал разобраться», - сказано в заявлении журналистов. И лишь за час до начала конференции журналистов оповестили, что им разрешено присутствовать на конференции трудового коллектива вуза.

При этом представителям СМИ предложили места на балконе третьего этажа актового зала университета, где не было надлежащих условий для работы журналиста. «Достаточно сказать, что из кресла на балконе можно было увидеть разве что верхнюю часть противоположной стены актового зала. Было темно, невозможно было сделать фото или проводить телесъёмку», - объясняют журналисты в заявлении прокурору.

Об отсутствии условий для работы представители прессы сообщили проректору университета Александру ПРАВДИВЦЕВУ и руководителю пресс-службы университета А.БУГЕ. Однако указанные должностные лица не приняли мер для устранения нарушения профессиональных прав журналистов.

Как говорится в заявлении, люди в форме охранников не позволяли представителям СМИ пройти в фойе второго этажа, где непосредственно проходила конференция. Таким образом, значительная часть представителей прессы не могла наблюдать за ходом голосования. Кроме того, журналисты были лишены возможности общаться с делегатами конференции во время перерыва на голосование.

По мнению авторов заявления, эти факты нарушают право журналиста на свободное получение, использование, распространение (публикацию) и хранение открытой по режиму доступа информации; на свободное посещение государственных органов власти, органов местного и регионального самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций (ст. 26 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине»).

Для подтверждения этих фактов авторы заявлений готовы предоставить фото-, видео- и аудиоматериалы.

«Действия должностных лиц: начальника службы охраны университета Владимира ЩЕРБИНЫ, руководителя пресс-службы университета А.БУГИ, проректора университета А.ПРАВДИВЦЕВА и и. о. ректора П.ЕГОРОВА – содержат признаки преступления «Умышленное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины). Просим возбудить уголовное дело в отношении указанных лиц, а также рассмотреть степень ответственности и.о. ректора Донецкого национального университета П.ЕГОРОВА как должностного лица, которое должно обеспечивать соблюдение законодательства в подчиненном ему учебном заведении», - говорится в заявлении, подписанном журналистами.