Бритни Спирс подтвердила, что ждет второго ребенка

Бритни Спирс подтвердила активно циркулировавшие слухи, что она ждет второго ребенка. Во вторник вечером, присутствуя на шоу Дэвида Леттермана на телеканале CBS, 24-летняя певица сообщила, что снова беременна, передает АР.

Слухи о том, что Бритни Спирс беременна вторым ребенком, впервые появились в начале февраля. Тогда Бритни ошеломила покупателей торгового центра в Малибу в Калифорнии признанием в новой беременности. Взявшись за свой живот, певица со смехом сказала: "Правильно, номер два!".

Уже тогда допускалось, что шутка недалека от реальности. В частности, многие говорили, что Бритни мечтает о рождении младшей сестренки для ее сына Шона Престона. А один из близких друзей Бритни заявил журналу In Touch, что она определенно снова беременна, потому что ведет себя точно так же, как во время ожидания первого ребенка.

В марте СМИ опубликовали фотографии, сделанные во время уикенда певицы на Гавайях. Они практически не оставляли сомнений в том, что певица снова беременна - живот Бритни выглядел заметно округлившимся.

Косвенно подозрения СМИ о беременности Бритни подтверждал тот факт, что она планировала записать новый альбом в этом году, однако неожиданно резко поменяла свои планы.

Своего первенца Шона Престона Бритни родила в сентябре прошлого года. Он появился на свет путем кесарева сечения. Беременность отразилась на фигуре поп-принцессы не лучшим образом - СМИ констатировали, что она располнела и совсем перестала следить за собой.

newsru