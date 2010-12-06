Эксперты назовут чемпионов по салу и борщу

Как сварить в одном казане 5 тонн борща? На чем можно зажарить дерун весом почти в полтора центнера? Кому нужен вареник, который один человек будет есть года два? Вкусно ли политое шампанским сало?

Ответов на эти вопросы, конечно, никто никогда не получил бы, если бы не разнообразные кулинарные праздники и гастрономические фестивали. С каждым годом в Украине таких событий становится все больше, они могут собирать жителей нескольких сел или района, но уже могут иметь и статус национальных или международных. Тут лепят те же вареники-чемпионы, варят пиво на целую армию солдат и хвастаются, кто сварит самый большой казан борща.

Соответственно, согласитесь, всем нам как потенциальным туристам важно знать, где все это происходит, и где будет вкуснее всего и веселее всего. То есть, появляется магическое слово – рейтинг.

Рейтинг кулинарных фестивалей и праздников, которые прошли в этом году, решено было назвать “Ели-пили-2010”. А сформируют его агентство УНИАН и Интернет-проект «Тут и там».

Как будут определяться победители и лауреаты? По целому ряду критериев, поскольку, конечно, было бы мало учесть какой-то один рекорд или яркую “фишку” конкретного праздника. Потому и решено было, говорит главный редактор УНИАН Александр Харченко, предложить организаторам фестивалей и праздников предоставить информацию о них по 10 критериям - сколько лет фестивалю или празднику, как много гостей и участников приняли участие в нем, какой была география фестиваля, какие рекорды были установлены и какие “фишки” предложили организаторы публике (анкету с полным перечнем критериев смотрите тут ).

В течение этой недели инициаторы рейтинга - УНИАН и “Тут и там” - будут собирать информацию от организаторов праздников и фестивалей. Участие в рейтинге смогут взять все желающие, ничьи заявки не будут отклонены. Соответственно, по получении и обработки информации, участники рейтинга будут кратко представлены на сайте УНИАН, и более подробно – на туристическом «Тут и там».

А объявление победителей рейтинга состоится 15 декабря.